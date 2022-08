Msc Crociere, accordo di partnership con il Genoa CFC

(Teleborsa) - "Il Genoa CFC è lieto di annunciare un accordo di partnership con Msc Crociere, terzo brand crocieristico al mondo, che sarà Second Jersey Sponsor per la stagione 22/23 e il cui logo sarà presente su tutte le maglie gara del Grifone firmate Castore". Lo hanno annunciato le due società in una nota.

Queste le parole del presidente del Genoa Alberto Zangrillo: "Siamo orgogliosi di aver iniziato questo viaggio insieme a Msc Crociere, una realtà internazionale cui ci accomunano il forte legame con il territorio e la grande voglia di investire sulla città di Genova". Queste le parole del Dg del club calcistico Flavio Ricciardella: "Diamo il benvenuto a Msc Crociere, un partner con cui avremo modo di creare grandi progetti in sinergia, come già avvenuto in occasione del lancio della nostra maglia away a bordo di Msc Bellissima".

Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, ha dichiarato: "Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership con il Genoa Cfc, il club calcistico più antico d'Italia e tra i più noti a livello internazionale per la sua gloriosa tradizione, che rafforza sia il posizionamento ad alto livello di Msc Crociere nel mondo sportivo, sia lo stretto legame coltivato dalla Compagnia con i territori e le città in cui opera. La sponsorizzazione del Genoa contribuisce, in particolare, a rinsaldare ulteriormente il forte rapporto tra Msc Crociere e la città di Genova, capitale dello shipping italiano e Mediterraneo, che rappresenta da sempre il principale porto della nostra Compagnia a livello internazionale".