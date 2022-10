MPS, via libera BCE a incorporazione Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi

Giovedì 27 Ottobre 2022, 14:45







(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi, in data 25 ottobre, ha ottenuto l'autorizzazione della Banca Centrale Europea alla fusione per incorporazione del in Banca MPS del Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi (COG) che fornisce servizi informatici al Gruppo. Il perfezionamento dell'operazione è atteso a inizio dicembre.



L'operazione, prevista dal Piano Industriale 2022-2026, è in linea con le tempistiche previste. La documentazione relativa al progetto di fusione per incorporazione del COG in BMPS ed al bilancio di BMPS e del COG al 31 dicembre 2021 sono stati messi a disposizione del pubblico nelle consuete modalità di legge.