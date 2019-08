MPS, trimestrale con utili e ricavi in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pubblicati i risultati al 30 giugno 2019 di Monte dei Paschi di Siena. L'istituto senese ha realizzatodi euro,rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, eanch'essi in contrazione rispetto ai 289 milioni con cui si confrontano. Nei tre mesi che vanno da aprile a giugno l'utile è stato invece di 65 milioni dopo 47 milioni di componenti non operative negative.Ilè stato di 813 milioni di euro, in flessione del 6,5% dallo stesso periodo del 2018. In flessione del 10,7%, a 723 milioni di euro le commissioni nette del primo semestre 2019.a fronte di un valore positivo pari a 308 milioni registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.Per quanto concerne i coefficienti patrimoniali, il(rispetto al 13,7% di fine 2018) ed ilche si confronta con il valore del 15,2% registrato a fine dicembre 2018.