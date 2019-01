MPS torna con successo sul mercato del funding internazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: questi i risultati positivi che Banca Monte dei Paschi di Siena ha ottenuto dalla nuova emissione di "Covered Bond" (obbligazioni garantite da mutui residenziali italiani) a 5 anni, destinata ad investitori istituzionali.Per Mps si tratta del primo collocamento su questa famiglia di obbligazioni dal novembre 2015 e segna ilL'operazione è stata annunciata al mercato come un'emissione benchmark con un'indicazione di tasso iniziale in area "mid swap" + "low" 200 punti base.e permettendo un restringimento del tasso al livello "mid swap" + 190 punti base.L'obbligazione, di ammontare pari a 1 miliardo di euro, ha un rating atteso pari a A1 / A+ / AAL (Moodys/Fitch/DBRS), scadenza gennaio 2024 e prevede una cedola annuale pari al 2%. Tenuto conto del prezzo di riofferta "sotto la pari", fissato in 99,61%, il rendimento a scadenza risulta del 2,08% annuo.