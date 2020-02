MPS sceglie Nexi per servizio bonifico istantaneo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo Montepaschi sceglie la piattaforma di Nexi per lanciare il servizio di bonifico istantaneo. A partire da febbraio, infatti, i clienti di Banca Monte dei Paschi di Siena e di Widiba, potranno trasferire o ricevere importi fino a 15mila euro in pochi attimi, 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno, in tutti i 34 Paesi dell'Area SEPA.Le funzionalità del servizio di Instant Payment saranno rilasciate progressivamente su tutti i canali dispositivi, a partire dal Digital Banking.Grazie all'accordo con Eba Clearing e al collegamento con Tips (Target Instant Payment Settlement), infatti, laMolti i vantaggi sia per i privati, sia per le imprese: dalla possibilità di saldare in real time le compravendite, ai pagamenti urgenti in scadenza, fino alla possibilità di avere conferma immediata dell'incasso di una merce venduta, sia in Italia che all'estero.