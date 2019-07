MPS, rivede contratto con Juliet per recupero NPL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il CdA di Banca Monte dei Paschi di Siena ha deliberato di esercitare il diritto di recesso previsto dal contratto di servicing decennale stipulato con Juliet SPA, avente ad oggetto l'attività di recupero di una quota significativa degli NPLs di gruppo.L'esercizio del recesso comporta l'obbligo per la MPS di pagare un indennizzo omnicomprensivo per un importo di Euro 40 milioni.Tale decisione - spiega la banca senese in una nota - si è resa necessaria per disporre della. La revisione degli accordi è funzionale anche alla riduzione dell'indice di rischiosità complessivo in un contesto che vede il significativo deterioramento del quadro economico registrato negli ultimi mesi.. Ciò avverrà mediante l'individuazione di un percorso condiviso che consenta alle parti coinvolte di preservare la relazione commerciale, su basi diverse rispetto a quelle attuali, coniugando la necessaria flessibilità della Banca nella gestione delle sue NPE (riacquisita a seguito del recesso) con le specifiche competenze sviluppate da Juliet per la riduzione delle NPE. Nell'ambito dell'accordo è previsto il coinvolgimento di Juliet, a termini e condizioni di mercato, quale advisor della Banca nella perimetrazione di uno o più portafogli oggetto di cessione per un ammontare complessivo di euro 3 mld di GBV.Si precisa che, essendo i costi prospettici del contratto di servicing già riflessi nelle rettifiche di valore del portafoglio NPE, il costo dell'indennizzo è integralmente compensato dagli effetti positivi derivanti dal venir meno di tali oneri prospettici.