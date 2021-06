MPS punta a rafforzamento partnership strategica con Anima

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Patrizia Grieco, ha conferito mandato al management della Banca per l'analisi e la potenziale negoziazione del rafforzamento della partnership in essere con Anima Holding nel settore del risparmio gestito.



Il mercato - si legge nella nota di MPS - "sarà prontamente aggiornato in merito ad evoluzioni rilevanti delle interlocuzioni in parola".