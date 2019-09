MPS prosegue il rally a Piazza Affari

(Teleborsa) - Non si arresta la corsa del titolo MPS a Piazza Affari, con quotazioni in rialzo del 4,90%. L'istituto senese attende la formazione del nuovo Governo visto che entro la fine del 2019 il Tesoro dovrà comunicare a Bruxelles il piano di uscita dalla banca.

Intanto Rocca Salimbeni prosegue il suo percorso di derisking previsto dal Piano e dagli impegni presi con la BCE.



In un mese le azioni Monte dei Paschi di Siena hanno messo da parte un guadagno di oltre 14 punti percentuali, riducendo così la perdita nell'anno al 26,67%.





