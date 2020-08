MPS, pronto il decreto per uscita del MEF dalla banca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Secondo quanto riporta Ansa, ildel MEF per l'uscita da Banca Monte dei Paschi di Siena sarebbe ormai arrivato alle ultime fasi di revisione.Il Ministero sarebbe anche pronto a sottoscrivere gran parte del miliardo di euro in strumenti diche lasi appresta a emettere su indicazione della BCE.Il Tesoro al momento detiene unadel 68% della banca, dopo ladel 2017 ed ha assicurato alla Commissione europea di cedere la sua quota entro la fine del 2021.Il Dpcm, da quanto appreso dalle fonti dell'agenzia di stampa, potrebbe arrivare all'ordine del giorno della prima seduta utile dele il provvedimento potrebbe essere esaminato già nel corso di questa settimana.Il decreto, inoltre, autorizzerebbe il Tesoro a procedere con lenecessarie a fare in modo che l'istituto senese possa deconsolidare 8,1 miliardi tra sofferenze e inadempienze probabili attraverso una complessa operazione con, la bad bank del ministero.Nella bozza di decreto, infine, è previsto che il Tesoro potrà cedere la quota detenuta inin una o più fasi, tramite un'offerta pubblica di vendita rivolta a investitori retail italiani, compresi i dipendenti dell'istituto di credito, o istituzionali.Tra le modalità in esame, il decreto cita ancheo operazioni straordinarie, incluse fusioni.