MPS prepara la ristrutturazione di Sansedoni

(Teleborsa) - Il Monte dei Paschi di Siena e la Fondazione MPS avrebbero dato il via libera alla rinascita di Sansedoni, la società immobiliare controllata dai due soggetti. Secondo le indiscrezioni stampa, l'istituto prevede innanzitutto una ristrutturazione del debito da 160 milioni di euro per poi passare alla cessione della divisione servizi dalla divisione real estate, che possiede il portafoglio immobiliare.



C'è poi il piano di riduzione delle sofferenze, che punta a raggiungere i 2 miliardi entro la fine dell'anno per arrivare a detenere uno stock di crediti deteriorati pari a 13,8 miliardi a fine 2019 (43 miliardi a fine 2017).



Poco mosso il titolo Banca MPS a Piazza Affari: +0,08%.