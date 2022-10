MPS posticipa trimestrale per recepire effetti esodi volontari

Giovedì 13 Ottobre 2022, 09:45







(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato che il resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2022 verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 novembre 2022, anziché in quella del 3 novembre 2022 originariamente prevista dal calendario finanziario pubblicato lo scorso gennaio.



"Tale posticipo si rende necessario per consentire il recepimento degli effetti derivanti dall'esodo volontario dei dipendenti della Banca (parte del Piano Industriale 2022-2026) in relazione all'esito dell'operazione di aumento di capitale della Banca", viene sottolineato in una nota.