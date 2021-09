1 Minuto di Lettura

Giovedì 30 Settembre 2021, 19:00







(Teleborsa) - MPS comunica che "non ci sono aggiornamenti da segnalare in merito alla 'soluzione strutturale' o all'operazione di rafforzamento patrimoniale". Lo precisa la banca senese, con una nota, "rispetto a quanto già comunicato lo scorso 31 agosto, ed in ottemperanza alla informativa richiesta da Consob".