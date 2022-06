MPS, nessun aggiornamento su aumento di capitale

Giovedì 30 Giugno 2022, 19:00







(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha affermato che, rispetto a quanto già comunicato il 23 giugno scorso con riferimento al Piano Industriale 2022-2026, e riguardo alla sottoscrizione da parte della Banca del pre-underwriting agreement e al sostegno espresso dal MEF, per la quota di competenza, in merito alla prospettata operazione di aumento di capitale, "non si registrano aggiornamenti ulteriori". Lo comunica la banca senese nell'informativa mensile su richiesta della Consob.