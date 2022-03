MPS, Moody's conferma rating e conclude riesame con outlook stabile

Giovedì 17 Marzo 2022, 20:30







(Teleborsa) - Moody's ha confermato il rating a lungo termine sui depositi di MPS e della sua controllata al 100% MPS Capital Services SpA (MPS Capital Services) a "B1" e quello sul debito non garantito a "Caa1" mentre la valutazione di credito di riferimento standalone (BCA, standalone Baseline Credit Assessment) a "b3".



La conferma - si legge in una nota di Moody's - conclude l'esame in vista di un rialzo dei rating mentre l'outlook passa da "in revisione" a "stabile".



La conferma del giudizio b3 sulla BCA "riflette la debolezza della rete, della posizione di capitale e della redditività, nonostante i miglioramenti degli ultimi 12 mesi". Tra i fattori che potranno provocare un innalzamento o un abbassamento del rating Moody's indica il successo dell'aumento da 2,5 miliardi di euro.