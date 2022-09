MPS, iniziata l'assemblea. Grieco: "Aumento capitale è passaggio fondamentale"

(Teleborsa) -ha preso il via nel primo pomeriggio a Siena, per dare ildi euro, che ha ricevuto di recente l'autorizzazione della BCE.Alla prima adunanza in presenza, dopo lo scoppio della pandemia, sono intervenuti 23 soggetti in proprio e 131 per delega, pari al. Considerando che ilè titolare di una partecipazione deldel capitale, sono presenti soci per l'1% circa del capitale.I soci si apprestano ad approvare un a, che lo Stato garantirà pro quota e cioè per una cifra di 1,6 miliardi di euro, mentre i restanti. Si è parlato negli ultimi giorni della disponibilità di partner industriali comea sottoscrivere una quota dell'aumento.La Presidente della Banca,, in apertura di seduta ha voluto ricordare che l'operazione di ricapitalizzazione rappresentaper il ritorno all'istituto a una" e "l'architrave su cui poggia il piano industriale 2022-2026"."Ringrazio il CdA, il Collegio sindacale, gli organi di Vigilanza e tutti i collaboratori - ha aggiunto - per lo sforzo profuso che ha consentito alla banca di arrivare a questo appuntamento con il mercato".