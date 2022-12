MPS in denaro dopo conferma "impegno" governo per uscita ordinata da capitale

Mercoledì 7 Dicembre 2022, 10:00







(Teleborsa) - Il Ministro Giancarlo Giorgetti conferma "l'impegno" del governo "a gestire in maniera ordinata l'uscita dello Stato dalla Banca, preservandone il valore e il ruolo di sostegno ai territori e alle imprese".



Nel corso di un'audizione davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato sulle linee programmatiche del governo, il Ministro ha ricordato che "dopo l'approvazione, lo scorso agosto, dei nuovi impegni con la Commissione europea, si è conclusa con successo, in ottobre, l'operazione di aumento di capitale e si è dato avvio all'esecuzione del nuovo piano di ristrutturazione".



Questa mattina in Borsa, le azioni Bca MPS si attestano a 1,891 Euro, in crescita dello 0,93%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,902 e successiva a 1,927. Supporto a 1,877.