MPS, Grieco: due diligence UniCredit sta rispettando tempi e impegni

Lunedì 6 Settembre 2021, 16:00







(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena si è riunito lo scorso 1 settembre "per verificare le attività e il percorso fin qui compiuto nella Virtual Data Room, aperta per dare modo a UniCredit di effettuare la due diligence". Lo scrive la presidente Patrizia Grieco, a nome di tutto il CdA, in una comunicazione ai dipendenti, sottolineando che "l'attività sta procedendo nel rispetto dei tempi e degli impegni stabiliti" e ringraziando i "colleghi coinvolti in questa particolare attività e anche a tutti gli altri che, nel frattempo, garantiscono con il loro lavoro l'operatività della Banca".



Il CdA di MPS "monitorerà e supervisionerà il cammino della soluzione strutturale avviata con l'apertura della Virtual Data Room, ribadendo nei confronti di voi tutti il massimo impegno affinché siano preservati i valori e il patrimonio di competenze della Banca", continua la presidente. Agli oltre 21 mila dipendenti dell'istituto senese, preoccupati per il loro futuro, Grieco conferma "la volontà del consiglio di amministrazione di tenervi informati sui principali sviluppi del percorso avviato" con Unicredit.