3 Marzo 2021

(Teleborsa) - Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, si dice contrario a qualsiasi operazione che porti Banca Monte dei Paschi di Siena a fondersi con un altro istituto e spinge per una ricapitalizzazione da parte dello Stato. Lo ha detto intervenendo in Consiglio regionale con una relazione su MPS in cui si è detto "estremamente perplesso per l'operazione che potrebbe portare a fusione per incorporazione".

"Abbiamo visto come soci privati vivrebbero alla stregua di una boccone amaro e quindi con estrema riottosità l'integrazione di MPS in un colosso bancario oggi orientato da soci diffusi prevalentemente internazionali. E loro stessi hanno espresso riottosità", ha detto Giani. "Si parla di 6 miliardi che lo Stato metterebbe a disposizione del potenziale acquirente di MPS, lo leggo dai giornali e mi suscita sconcerto. Mi auguro che il nuovo Governo riesamini tutta la questione", ha aggiunto.

Il presidente della Toscana si è detto pronto a discutere del futuro della banca senese direttamente con Mario Draghi, con l'auspicio che il nuovo Governo dia impulso al risanamento della banca "per dare un contributo alla ripresa economica del Paese, per gestire con equilibrio i livelli dell'occupazione e garantire il mantenimento a Siena della direzione generale". "Pensiamoci bene - ha aggiunto Giani - prima di cancellare un patrimonio di esperienze, di relazione, di legami con i territori che avrebbero effetti devastanti su Siena, sulla Toscana e su gran parte del territorio nazionale. Gli effetti sarebbero assai negativi soprattutto sulla piccola e media impresa".

"Oggi MPS è una banca controllata dallo Stato che può ricapitalizzare una banca il cui piano strategico approvato dall'attuale consiglio prevede una perdita per quest'anno, una situazione di leggera perdita o pareggio tra il 2022 e 2023 - ha aggiunto il governatore toscano - Occorre una potenzialità di ricapitalizzazione da parte dello Stato con una cifra più modesta di quella che lo Stato dovrebbe assicurare se volesse imboccare altre strade di incorporazione con altre banche. Una realtà assolutamente fattibile che risponde all'interesse generale".