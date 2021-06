MPS, Fitch mantiene rating watch negativo

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - L'agenzia di rating Fitch Ratings ha deciso, in sede di revisione annuale, di mantenere il "Rating Watch Negativo" in essere sul rating stand-alone ("Viability Rating" – "VR"), e sui rating di lungo termine di Banca Monte dei Paschi di Siena.



Lo fa sapere la stessa MPS con un comunicato rendendo noti i principali rating posti in "Rating Watch Negativo": Long-Term Issuer Default Rating: "B"; Viability Rating: "b"; Long-Term Deposit Rating: "B+"; Long-Term Senior preferred debt: "B"; Long-Term Subordinated debt:"CCC+".