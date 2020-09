MPS, finanziamento per Dayco Europe con garanzia Sace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dayco Europe, subholding dell'omonimo Gruppo leader a livello mondiale nel settore dell'automotive, ha sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena un'operazione di finanziamento di 20 milioni di euro con durata 3 anni, assistita da garanzia SACE, nell'ambito del programma Garanzia Italia. Il rilascio della garanzia è stato processato digitalmente e in breve tempo.Il supporto di BMps consentirà alla società di fronteggiare l'incremento della necessità di circolante dovuta all'improvvisa drastica riduzione dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19."In questa fase di emergenza del nostro Paese, che determina incertezza nell'economia e nel business, - ha dichiaratoFinance Director di Dayco Europe Srl -e degli strumenti di garanzia straordinari di SACE definiti dal DPCM. In questo modo Dayco è in grado di garantire il sostegno alla filiera produttiva e a superare così un periodo eccezionale come quello determinato dal Covid19, mantenendo parte degli investimenti innovativi per garantire il futuro dell'azienda e dei propri lavoratori".a supporto di un'azienda leader nel suo settore e con una consolidata esperienza di promozione del Made in Italy nei mercati globali – ha dichiarato, Responsabile Mid Corporate di SACE -. Con Garanzia Italia SACE continua a sostenere le imprese italiane come Dayco che necessitano di nuove risorse per ripristinare la loro ordinaria operatività e per contribuire alla ripresa dell'economia nazionale"."Con questo finanziamento, un leader mondiale che conta vari siti produttivi anche in Italia - ha affermato, General Manager Area Territoriale Nord Ovest di MPS. Come Banca MPS ribadiamo, così, il nostro sostegno al rilancio del Paese e ci poniamo come un punto di riferimento concreto per favorire la ripresa e dare impulsi positivi allo sviluppo del tessuto economico nazionale".