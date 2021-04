29 Aprile 2021

(Teleborsa) - Carron, gruppo industriale trevigiano (tra le più importanti realtà nazionali con un giro d'affari da 250 milioni di euro all'anno)specializzato nella realizzazione di grandi opere civili e infrastrutturali e riconosciuto come una delle più importanti realtà italiane nel campo dell'edilizia e del restauro, ha sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena un finanziamento da 8 milioni di euro garantito da SACE nell'ambito del programma Garanzia Italia.

L'operazione strutturata - chiarisce la nota - "con una durata di 4 anni, consentirà alla società di fronteggiare l'incremento della necessità di circolante dovuta all'interruzione dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19. La liquidità ottenuta, inoltre, verrà utilizzata per sostenere la nuova strategia di posizionamento sul mercato più focalizzata sul settore Long Term Care (LTC) e delle Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.) in accordo con il Piano Industriale 2019 – 2022".

"Attraverso Garanzia Italia permettiamo alle imprese italiane di accedere alla liquidità necessaria per affrontare questo momento complesso ed avviare una strategia di rilancio – ha dichiarato Alberto Turchetto, Responsabile Mid Corporate del Nord-Est di SACE –. Per queste ragioni, siamo lieti di poter continuare a sostenere i piani di sviluppo di un importante e storico gruppo come Carron, eccellenza nazionale nel campo dell'edilizia e delle infrastrutture, uno dei settori strategici per la ripartenza dell'economia italiana".

"Con questa operazione MPS si conferma attenta a supportare concretamente le imprese del territorio sostenendone i livelli occupazionali e lo sviluppo dell'indotto che, aziende importanti come Carron, creano ogni giorno - ha affermato Donatella Vernisi, General Manager Area Territoriale Nord Est di Banca MPS -. Il finanziamento permetterà a questa importante realtà di perseguire gli obiettivi del piano industriale e continuare il processo di espansione e consolidamento, con benefici per l'economia locale, contribuendo alla ripresa e allo sviluppo del tessuto economico nazionale".