MPS chiude a +7,6% dopo le parole del ministro Franco

(Teleborsa) - Il titolo di Banca Monte dei Paschi di Siena è stato uno dei migliori di Piazza Affari nella giornata odierna, chiudendo in rialzo del 7,62% a quota 1,045 euro per azione. A spingere le azioni della banca senese, nell'ultima parte di seduta, sono state le parole del ministro dell'Economia, Daniele Franco, durante la conferenza stampa che ha seguito il consiglio dei ministri. Sulle banche "è interesse del Governo e della collettività avere un sistema solido ed efficiente" e "non sta a noi interferire nella scelta delle banche private", ha detto.

"Ovviamente abbiamo un interesse più rilevante per MPS di cui il Tesoro detiene i due terzi - ha aggiunto - Negli scorsi giorni il CdA ha deciso all'unanimità un cambiamento nella gestione, è importante che MPS diventi più solida e continui a svilupparsi avendo a mente un futuro che potrebbe essere di una partnership. È assolutamente importante che si consolidi e mantenga le radici e un brand che è quello della più antica banca europea".