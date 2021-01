Sul tavolo del consiglio di amministrazione del Montepaschi di lunedì 11 ci sarebbe la proposta di aprire una data room per consentire a tutti gli interessati di fare un'analisi dei numeri e manifestare una proposta non vincolante. Se questa idea dovesse essere approvata, sarebbe una soluzione per aprire la privatizzazione al mercato, quindi a Unicredit ma a chiunque altro, sventando il sospetto che ci sia un'operazione targata politicamente dal Tesoro. Sarebbe sicuramente una svolta rispetto alla strada seguita finora.

Nessuna trattativa bilaterale con Gae Aulenti, con impronta del Pd, ma invece ci sarebbe la volontà di aprire i giochi anche ad altre banche italiane ed internazionali. Sembra infatti, che un paio di istituti esteri sarebbero pronti a firmare il memorandum di riservatezza ed entrare virtualmente, online, tramite password concesse da Mediobanca e Credit Suisse, advisor del Mef. All'ordine del giorno del Cda c'è anche l'esame del capital-plan richiesto dalla Bce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA