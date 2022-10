MPS, CdA Anima delibera di concorrere con 25 milioni ad aumento capitale

Venerdì 14 Ottobre 2022, 07:45







(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Anima, gestore patrimoniale italiano, ha deliberato di concorrere al rafforzamento patrimoniale di Banca Monte dei Paschi di Siena mediante un investimento finanziario per un importo massimo di 25 milioni di euro, "in relazione al quale sono in corso interlocuzioni con i Joint Global Coordinators dell'aumento di capitale".



La decisione, spiega una nota, rientra nell'ambito dei rapporti della partnership strategica pluriennale che lega Anima e Monte dei Paschi di Siena dal 2010 per lo sviluppo delle attività di risparmio gestito della Banca, che "rimane immutata".