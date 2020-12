© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha ricevuto la decisione finale dellariguardante i requisiti patrimoniali da soddisfare a partire dal primo gennaio 2021. Il gruppo MPS, a livello consolidato, deve rispettare un r, che include un requisito minimo di(di cui 4,50% in termini di CET1) e un requisito aggiuntivo di(rispetto al 3% della SREP decision 2020), che dovrà essere rispettato almeno per il 56,25% con CET1 e per almeno il 75% con Tier 1.Lariflette, tra le altre cose, l'importante attività dieffettuata dalla banca. Il requisito minimo complessivo in termini di Total capital ratio, ottenuto aggiungendo al TSCR un combined buffer requirement (CBR) del 2,69%, è del 13,44%.Il requisito minimo complessivo in termini di CET1 ratio è pari al 8,74%. Il requisito minimo complessivo in termini di Tier 1 è pari a 10,75%.Lo SREP è un esercizio annuale con cui l'e determina di conseguenza i requisiti e gli orientamenti patrimoniali a livello di singolo ente, in aggiunta al requisito minimo regolamentare.