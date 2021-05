6 Maggio 2021

Teleborsa

L'Ad di MPS Guido Bastianini conferma che la banca "sta ancora lavorando con il MEF alla soluzione strutturale", che prevede la fusione con un altro Istituto.

In conference call con gli analisti, il manager ha anche confermato lo slittamento dell'operazione di rafforzamento patrimoniale fra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 e quanto contenuto nella nota in tema di aggregazioni.



Bastanini ha anche parlato degli eventuali ulteriori accantonamenti in relazione alla perizia del gip nel procedimento sugli NPL, dicendosi convinto l'impatto "sarà trascurabile".

Il numero uno della banca ha poi sottolineato che nel primo trimestre dell'anno "non ci sono stati cambiamenti né per gli accantonamenti né per altri aspetti e queste sono buone notizie perché alcuni investitori si aspettavano che sarebbe successo qualcosa" dopo la sentenza del Tribunale di contanna degli ex vedrtici.