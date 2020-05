© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ma isugli aiuti di Stato, "vecchi ed obsoleti". "Non si può correre con le gambe legate", ha affermato la Presidente uscente della banca senese, Stefania Bariatti, ricordando che le altre(dal controllo dello Stato, Ndrconsiderando le mutate condizioni indotte dall'epidemia di Covid-19. Ne risulta unche adesso èLa Presidente di MPS ha ricordato che, a fronte dell'emergenzahanno concesso nuovi finanziamenti, sospeso rate e e prorogate scadenze, ma hanno. Una "asimmetria molto onerosa" l'ha definita, auspicando un riequilibrio.Parlando del consolidamento del settore bancario, Bariatti ha affermato che unaper migliorare la posizione di MPS, mae "dalla situazione in cui le banche si ritroveranno dopo questo nubifragio che si è abbattuto" sull'economia.Commentando i, compresa la sua mancata riconferma ed il mancato rinnovo dell'Ad Morelli, Bariatti ha espresso, azionista di maggioranza della banca senese, per la quale auspicava una continuità di gestione.