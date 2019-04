MPS, azionisti approvano il bilancio. Sì quasi unanime

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di MPS ha approvato il bilancio 2018. Il parere favorevole è stato quindi espresso quasi all'unanimità con il 99,97% degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati in assemblea, pari a 230 unità per 851 milioni di azioni e al 74,7% del capitale sociale.



"I commitment verranno rivisti? In astratto alla luce del cambiato quadro di riferimento, ci sono una serie di cose che devono essere riviste. La banca esprime opinioni sia a chi fa il monitoraggio del piano sia all'azionista che è quello che negozia con la Commissione Ue, dopodiché oltre io non posso", ha affermato l'Amministratore Delegato del Monte dei Paschi di Siena, Marco Morelli, rispondendo ad un socio che sottolineava la necessità di rinegoziare con la Ue gli impegni del piano di ristrutturazione.