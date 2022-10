MPS, aumento di capitale interamente garantito. Partecipa anche Algebris

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena hain opzione per, dopo la firma del contratto di garanzia con le banche per la sottoscrizione delle azioni inoptate e gli impegni arrivati da diversi investitori. La banca senese ha sottolineato che "". Come già noto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze () si è impegnato a sottoscrivere tutte le Nuove Azioni ad esso spettanti in proporzione alla propria quota di partecipazione in MPS, complessivamente pari al 64,23% del valore complessivo massimo dell'aumento di capitale.La banca senese emetterà massime 1.249.665.648 azioni ordinarie di nuova emissione, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, incluso il godimento regolare. Ilè pari a 2 euro per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi interamente a capitale, nel rapporto di 374 (trecentosettantaquattro) Nuove Azioni ogni 3 (tre) azioni MPS possedute. Il controvalore massimo sarà pertanto pari a 2.499.331.296 euro. Il prezzo di sottoscrizione incorpora uno(cosiddetto TERP) delle azioni MPS.MPS ha sottoscritto il(cosiddetto underwriting agreement) relativo all'aumento di capitale. In particolare, BofA, Citigroup, Credit Suisse, Mediobanca, in qualità di joint global coordinators e Banco Santander, Barclays, Société Générale e Stifel in qualità di joint bookrunners (congiuntamente con i Joint Global Coordinators, i Garanti) si sono impegnati a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà le Nuove Azioni non sottoscritte al termine dell'asta dell'inoptato, fino ad un ammontarepartecipa in qualità di garante con una quota complessiva pari a 50 milioni di euro, di cui 30 milioni pari passu con i Garanti e 20 milioni come sub-underwriter. Inoltre, la banca ha ricevuto impegni di sottoscrizione da parte diper complessivi 37 milioni di euro.La banca informa anche che alcuni investitori hanno assunto nei confronti dei Garanti impegni relativi alla sottoscrizione di Nuove Azioni per un importo complessivo massimo perIl calendario dell'offerta prevede che i diritti di opzione, validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni siano esercitabili, a pena di decadenza,2022, estremi inclusi. I Diritti di Opzione saranno inoltresu Euronext Milan dal 17 ottobre 2022 al 25 ottobre 2022, estremi inclusi.I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan () il 1 novembre 2022 e il 2 novembre 2022, salvo che i Diritti di Opzione non siano stati già integralmente venduti. I Diritti di Opzione acquistati durante l'Asta dell'Inoptato dovranno essere esercitati entro il 3 novembre 2022.