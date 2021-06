MPS, aumento capitale opzione subordinata a soluzione strutturale

Mercoledì 30 Giugno 2021, 19:15

(Teleborsa) - MPS "non ha aggiornamenti da segnalare in merito alla soluzione strutturale" rispetto a quanto già comunicato il 31 maggio in ottemperanza a quanto richiesto dalla Consob.

"Con riferimento al Capital plan approvato il 28 gennaio 2021 e inviato alla Banca centrale europea, l'Autorità ha preso atto della comunicazione resa dalla Banca nel contesto della presentazione dei risultati del primo trimestre dell'anno e, in particolare, che lo shortfall patrimoniale rispetto all'Overall capital requirement (Ocr) possa essere, al 31 marzo 2022, inferiore a 1 miliardo di euro, ed ha richiesto una tempistica dettagliata di un'eventuale operazione di aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro che consenta il computo delle azioni nel patrimonio prima che lo shortfall si verifichi".

La Banca - si legge in una nota - "ha inviato all'Autorità un'ipotesi di tempistica dettagliata che prevede l'emissione delle nuove azioni entro marzo/aprile 2022, precisando che, allo stato, l'eventuale operazione di aumento di capitale - solo ipotizzata e la cui attuazione è comunque soggetta all'approvazione da parte di Dg Comp e della Banca centrale europea per gli aspetti di competenza - rappresenta un'opzione subordinata rispetto al perseguimento della 'soluzione strutturale'".