MPS annuncia altre cessioni di crediti deteriorati, raggiunto in anticipo target NPE ratio

(Teleborsa) - Ilprosegue il suo percorso die conclude ulterioriper un importo totale di circadi euro. Gli accordi si sommano ai precedenti conclusie portano a circadi euro i non-perfoming exposures (NPE) complessivamente ceduti dal Gruppo nel corso dell anno.I deal conclusi riguardano, in particolare, una operazione di(crediti non performing) del valore di circarelativi ad un portafoglio composto da NPL di natura prevalentemente unsecured di titolarità di Banca MPS e di MPS Capital Services;(crediti unlikely to pay) verso clientela corporate, prevalentemente secured, per complessivi circadi euro di Banca MPS e MPS Capital Services.Con questi accordi, che si sommano ai precedenti realizzati nel corso dell anno, ilraggiungendo condel 12,9% previsto dala fine 2021.La conclusione di questi accordi, pertanto, rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti nel processo di accelerazione del derisking previsto dal Piano di Ristrutturazione 2017-2021 e nel rispetto degli impegni presi con la Commissione Europea.