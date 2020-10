MPS amplia iniziative per sfruttare vantaggi Superbonus 110%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -prosegue l'attività focalizzataa privati, imprese e condomini diprevisto per gli interventi di riqualificazione energetica o sismica (eco e sisma bonus e gli altri bonus edilizi), che dà la possibilità di detrarre fino al 110% delle spese sostenute.La banca infattidi mercato (103 euro per privati e condomìni e 101 per le imprese) e si rende disponibile a fornire unaper accompagnare i clienti nell'esecuzione dei lavori, una piattaforma per la verifica documentale e servizi di assistenza.In particolare, i clienti potrannoe a titolo definitivo a MPS il, ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata alle seguenti: per i crediti di imposta detraibili in cinque rate annuali corrisponderà 103 euro per ogni 110 euro di credito di imposta se il cedente è una persona fisica o un condominio e 101 euro per ogni 110 euro di credito di imposta se il cedente è un'impresa; per i crediti d'imposta con detrazione in dieci quote annuali, l'acquisto avverrà a 80 euro per ogni 100 euro di credito d'imposta.Per quanto concerne il, MPS offrirà un supporto, attraverso unper l'esecuzione dei lavori, che potrà essere assorbito con la cessione del credito d'imposta alla Banca.Per un supporto ancora più specifico, MPSper la gestione delle pratiche finalizzate all'acquisto dei crediti d'imposta. Tale piattaforma consentirà ladi tutte le fasi propedeutiche all'acquisto dei crediti d'imposta, attraverso flussi di lavoro personalizzabili, nonché il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi nel processo (clienti, personale della banca, professionisti e tecnici asseveratori) con profili specifici per l'accesso alle funzioni e la segregazione dei dati.Infine, MPS ha attivato unche fornirà chiarimenti su tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa ed un, fornito da EY, per il rilascio, ai titolari della detrazione, del visto di conformità necessario per poter cedere i crediti d'imposta.