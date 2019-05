MPS, Alexandria: Cassazione conferma assoluzione ex vertici

(Teleborsa) - La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione disposta dalla Corte di Appello di Firenze il 7 dicembre 2017 nei confronti degli ex vertici del Monte dei Paschi dalle imputazioni di ostacolo alla vigilanza per la ristrutturazione del derivato Alexandria, stipulato con banca Nomura.



E' stato però disposto un appello bis a Firenze per valutare se concedere agli imputati, Mussari, Vigni e Baldassarri un proscioglimento più ampio "perché il fatto non sussiste".



La Procura Generale aveva invece presentato ricorso per chiedere la condanna.