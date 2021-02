© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuovi centri dedicati alle aziende agroalimentari con esperti di settore e soluzioni mirate per creare network, sviluppare sinergie, individuare opportunità, stimolare il confronto ed elevare le competenze specialistiche. Sono questi gli obiettivi di, il nuovo progetto di Banca Monte dei Paschi di Siena per la valorizzazione delle imprese del settore agrifood che parte oggi con l'inaugurazione didislocati nei principali distretti delle eccellenze italiane."Il settore agroalimentare si trova ad affrontare un'importante, da un lato come conseguenza dei cambiamenti dei mercati e dei consumi nel, dall'altro nello scenario generato dalle nuove strategie internazionali che chiameranno le imprese ad allinearsi con gli obiettivi individuati per essere competitive – si legge in una nota – In questo contesto, Banca Mps ha ritenuto fondamentale offrire il proprio supporto per accompagnare leverso il cambiamento, proponendosi come un interlocutore di riferimento con soluzioni mirate all'innovazione e alla sostenibilità".di lancio dell'iniziativa sono aperti da oggi a Valdobbiadene, Asti, Suzzara, Modena, Firenze, Grosseto, Chieti, Sabaudia, Caserta, Battipaglia, Cerignola e Pachino."MPS Agroalimentare è un progetto di valore che testimonia la nostra vicinanza al comparto e il nostro impegno per i distretti e per tutte le imprese, anche quelle piccole e piccolissime, che costituiscono la filiera agrifood e che contraddistinguono un settore fondamentale dell'economia– dichiara, Amministratore Delegato di Banca Mps -. La portata innovativa di questi centri sta nel superamento del concetto stesso di fare banca: ci poniamo come il partner delle imprese del settore agroalimentare, il consulente specializzato in grado di ascoltare e di rispondere con un'offerta mirata per accompagnare le aziende nella transizione sostenibile del comparto".