MPS, AD ha espresso "orientamento positivo" su accoglimento richieste esodi

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di Banca Monte Paschi Siena,, "ha" verso le richieste dei sindacati diarrivate dai dipendenti per gli. Lo si legge in una nota congiunta delle sigle sindacali (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin) che che oggi hanno incontrato Lovaglio per affrontare il tema delle uscite legate alla manovra di esodo incentivato e al fondo di solidarietà.L'accordo sindacale del 4 agosto 2022 prevedeva l'uscita, su base volontaria, di 3.500 dipendenti della banca toscana, a fronte della quale sono, di cui 4.005 per il gruppo MPS e 120 come distaccati extra gruppo. Durante le scorse settimane i sindacati hanno sollecitato la banca all'accoglimento integrale delle domande pervenute, in attesa della ufficializzazione della relativa posizione aziendale."Nel corso della riunione in analisi, l'AD ha espresso un orientamento positivo in ordine alle istanze sindacali,e le decisioni che a riguardo saranno assunte dal CdA, unitamente alla definizione del piano gestionale di sostituzione dei colleghi legato alla riorganizzazione aziendale", si legge nel comunicato."Al termine della riunione l'azienda ha comunicato lanei confronti di tutti i colleghi proponenti domanda", viene sottolineato.