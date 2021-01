© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha stretto un, l'Associazione delle energy service company, per favorire l'e ad altri bonus edilizi previsti dal Decreto Rilancio. Il pacchetto di misure predisposto dalla Banca include unadella durata massima di 18 mesi. Il finanziamento potrà essere erogato a fronte dell'impegno alla cessione del credito di imposta che potrà maturare per effetto delle opere realizzate, e dell'apertura di un conto corrente, esente da spese, intestato all'associato.La Banca offre inoltre agli associati Federesco una soluzione per l', attraverso la quale il cliente, che abbia maturato un credito d'imposta ai sensi della normativa vigente, trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla Banca il credito, ottenendo ila un prezzo di acquisto concordato."L'obiettivo di questo accordo è di offrire ai nostri associati un sostegno finanziario per l'avvio di iniziative volte alla rigenerazione urbana sfruttando le enormi potenzialità degli incentivi previsti dal Decreto Rilancio e dall'Eco-Sisma Bonus", ha dichiarato"Attraverso questo nuovo accordo la Banca mira a fornire agli associati Federesco soluzioni concrete ed efficaci per favorire l'accesso alle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio - ha affermato- nonché un sostegno reale alle piccole e medie imprese italiane, principali componenti del nostro tessuto economico".