(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha siglato uncon l'Associazione Nazionale Costruttori Edili () per offrire soluzioni dedicate ai suoi associati pere altri bonus edilizi.La banca senese metterà a disposizione delle imprese ANCE unaIl finanziamento potrà essere erogato a fronte dell'impegno alla cessione del credito di imposta maturato per effetto delle opere realizzate, nonché dell'apertura di un conto corrente, esente da spese, intestato all'associato.MPS offrirà inoltre agli associati una, attraverso la quale il cliente trasferisce alla banca il credito d'imposta, ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata a un prezzo di acquisto concordato. Le imprese di ANCE avranno anche a disposizione la crichiesti dalla normativa."Banca MPS intende garantire il proprio supporto in un momento così importante e delicato, cogliendo le grandi potenzialità legate alla riqualificazione del patrimonio immobiliare del Paese attraverso soluzioni innovative e competitive - ha dichiaratoResponsabile Direzione Mercati e Prodotti di BMPS - rispondendo in modo puntuale e mirato alle esigenze degli associati ANCE. Come sempre la Banca".