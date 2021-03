3 Marzo 2021

(Teleborsa) - Rosetti Marino di Ravenna, a capo di un Gruppo Internazionale operante nell'Impiantistica Energetica Wind, Oil & Gas e Biometano, nonche´ nelle Costruzioni Navali e Superyacht, anche a propulsione ibrida, ha firmato con Banca Monte dei Paschi di Siena un finanziamento da 15 milioni di euro garantito da Sace nell'ambito del programma Garanzia Italia. Il rilascio digitale della garanzia ha permesso una rapida erogazione, secondo le caratteristiche previste dal Decreto Liquidita`.

L'operazione, con una durata di 6 anni, – spiega Mps in una nota – consentira` alla societa` di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria dell'azienda, incrementando il circolante, e di finanziare alcuni investimenti strategici gia` programmati da tempo.

"La crescente diffusione della sensibilita` ecologica – ha commentato Oscar Guerra, ceo di Rosetti Marino – ci vede impegnati in un processo di innovazione produttiva che guarda alla transizione energetica ed e` tesa allo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'economia circolare. Cio` richiede fondamentali ma cospicui investimenti che, come in questo caso, sono possibili anche grazie al veloce supporto finanziario fornito da Mps e Sace".

"Con questa operazione Banca Mps conferma il proprio sostegno al territorio supportando una grande realta` industriale che esporta il proprio modello di business e l'ingegneria italiana in tutto il mondo – ha affermato Donatella Vernisi, general manager area territoriale Nord Est di Banca Mps –. Il finanziamento permettera` ad un'importante azienda del territorio, che ha gia` saputo distinguersi e primeggiare anche sui mercati esteri, di rafforzare la propria posizione e supportare gli investimenti, con benefici per tutta la comunita` di riferimento".

"Grazie a Garanzia Italia – ha dichiarato Mario Bruni, responsabile Mid-Market di Sace – possiamo facilitare l'erogazione della liquidita` necessaria a supportare il piano di investimenti e di crescita di un'azienda, come Rosetti Marino, che aspira a consolidare il proprio ruolo di leader nel settore –. Quest'operazione conferma il nostro impegno nei confronti delle imprese italiane che, anche in questa delicata fase per il Paese, decidono di guardare al domani e di dare il loro fondamentale contributo alla ripresa dell'economia".