Mozzarella Dop e Pasta di Gragnano uniti: nasce Superconsorzio Sud

(Teleborsa) - Ile ilinsieme per tutelare e valorizzare le due eccellenze del Made in Italy. Unche vale circa. I due principali Consorzi per la Tutela di DOP e IGP agroalimentari del Centro Sud Italia hanno infatti siglato un accordo di collaborazione dal quale prenderà avvio unprodotti dell'agroalimentare del nostro Paese tra i più conosciuti e apprezzati sulle tavole di tutto il mondo, che fanno da trainoIn virtù di questo accordo, i due Consorzi collaboreranno ufficialmente per l'esecuzione delle attività di vi. Lo rende noto un comunicato congiunto.- "Siamoi" dichiaraPresidente del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP. "Condividiamo in questa partnership unaverso la costituzione di una realtà nel panorama agroalimentare italiano, europeo e mondiale di straordinaria rilevanza istituzionale e poderoso impatto economico. Del resto, la pasta e la mozzarella già di per sè significano ovunquenel mondo. La valorizzazione congiunta di queste due eccellenze agroalimentari pone le basi per creare. Le sinergie che abbiamo individuato hanno creato un polo dell'eccellenza italiana. Parliamo di due dei prodotti pSi tratta di un'iniziativa di grande stimolo che unisce due prodotti ad indicazione geografica con ripercussioni positive su entrambe le filiere" sottolinea il Presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana