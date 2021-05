José Mourinho nuovo allenatore della Roma: titoli in volo a Piazza Affari

Prepotente rialzo per la Roma a Piazza Affari: i titoli volano del 26% a 0,3335 euro. Lo scatto in Borsai è arrivato dopo a nomina di José Mourinho a nuovo allenatore del club giallorosso dalla prossima stagione. Ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra fino al 2024: prenderà il posto di Paulo Fonseca a fine stagione.



Il tecnico portoghese ha commentato la notizia dicendo: "L'incredibile passione dei tifosi romanisti mi ha convinto ad accettare l'incarico e non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione". Mourinho nei giorni scorsi aveva detto per la prima volta che sarebbe potuto tornare in Serie A e allenare una squadra che non fosse l'Inter, ma nessuno si aspettava che l'annuncio sarebbe arrivato così presto.







