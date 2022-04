MotorK continua a crescere in 1° trimestre 2022. Guidance confermata

(Teleborsa) - MotorK, gruppo quotato ad Amsterdam e specializzato in soluzioni SaaS per il retail automotive, ha registrato ricavi per 8,3 milioni di euro nel primo trimestre del 2022, in crescita del 52% anno su anno e in linea con le aspettative del management. I ricavi ricorrenti SaaS sono stati pari a 5,4 milioni di euro, in aumento del 149% su base annua, e ammontano ora al 65% del totale. I ricavi ricorrenti annuali (ARR) sono stati pari a 16,3 milioni di euro, inclusi 2,9 milioni di euro da fusioni e acquisizioni, in crescita del 31% su base organica e del 58% includendo l'M&A. Il valore medio annuo del contratto è di 16.100 euro, in crescita del 10% rispetto ai 14.600 euro dello stesso periodo dell'anno scorso.

Il gruppo guidato da Marco Marlia ha confermato la guidance finanziaria diffusa in precedenza. Per l'intero anno 2022, MotorK prevede attualmente di raggiungere un fatturato di 45-47 milioni di euro, con ARR di 28-30 milioni di euro. "La tendenza all'aumento del valore medio del contratto, poiché il gruppo continua a vendere servizi alla sua base di clienti esistente, e l'integrazione delle recenti acquisizioni nel corso dell'anno porterà a un'accelerazione della performance nei prossimi trimestri fino alla fine dell'anno", viene sottolineato. La guidance non tiene conto di eventuali acquisizioni che MotorK potrebbe effettuare come parte della sua strategia di crescita per linee esterne.