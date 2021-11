MotorK abbassa la forchetta di prezzo per l'IPO ad Amsterdam

Martedì 2 Novembre 2021, 11:00

(Teleborsa) - MotorK, azienda che sviluppa piattaforme tecnologiche integrate e soluzioni verticali professionali per il mercato europeo dell'automotive, ha rivisto al ribasso la forchetta di prezzo per la proposta di collocamento privato delle azioni che la porterà sulla Borsa di Amsterdam. Il range di prezzo dell'offerta è stato rivisto da 7,30-9,70 euro per azione a 6,50-7,30 euro per azione, per una capitalizzazione di mercato di circa 272-295 milioni di euro per post offerta (assumendo l'emissione del numero massimo di nuove azioni e pieno esercizio dell'opzione di aumento).

La società prevede ora l'inizio delle negoziazioni su Euronext Amsterdam per venerdì 5 novembre 2021 (rispetto all'indicazione precedente per il 3 novembre). Ipotizzando l'emissione di tutte le Nuove Azioni e delle Azioni in Opzione di Aumento e di un'Opzione di Over-Allotment interamente esercitata, è previsto un flottante fino al 36,4% del capitale sociale. La società ricorda che i proventi netti dell'operazione saranno utilizzati per aumentare la spesa in ricerca e sviluppo, investire in vendite e marketing e supportare la strategia di M&A.