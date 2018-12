Motorini elettrici, bonus fino a 3mila euro

(Teleborsa) - L'ecotassa resta, ma nel mirino finiscono le auto di lusso e i suv, salve le utilitarie: saranno tassate soltanto le auto con emissioni di Co2 superiori ai 160 g/km, mentre vengono confermate le agevolazioni fino a 6mila euro per le auto elettriche.



BONUS A DUE RUOTE - Con un ulteriore emendamento alla manovra, arriva anche il bonus per l'acquisto dei motorini elettrici o ibridi, fino a un massimo di 3.000 euro per chi rottama un vecchio mezzo. Il contributo sarà pari al 30% del prezzo di acquisto del mezzo.



La copertura prevista è di 10 milioni di euro per il 2019.







