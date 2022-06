Motori termici al bando dal 2035: associazioni gas e oil lanciano allarme

(Teleborsa) - "Accettare la proposta Europea di non consentire più la vendita di nuove autovetture e veicoli commerciali leggeri con motore endotermico, benchè utilizzabili con combustibili rinnovabili low-carbon e carbon-negative, significa stroncare il percorso d'investimento già intrapreso da anni" dalle filiere di petrolio, gas e combustibili fossili. E questa proposta Ue rischia di cancellare "oltre 100 mila posti di lavoro in Italia".

Questo l'allarme lanciato dalle associazioni del settore, Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano che in una nota congiunta in vista del Consiglio Ambiente di domani, si rivolgono al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ai ministri della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

Reiterato dalle associazioni il grido d'allarme sollevato nei mesi scorsi in merito alle "drammatiche ripercussioni che le misure europee sulla messa al bando del motore endotermico al 2035 avranno sul sistema distributivo, economico, industriale e occupazionale del nostro Paese. Le scriventi associazioni del settore carburanti, fuels rinnovabili e low carbon, puntano il dito contro le misure europee sulla messa al bando del motore endotermico al 2035 (proposta della Commissione Ue di modifica del Regolamento 2019/631, pacchetto "Fit for 55") e le ricadute che avranno sul sistema distributivo, economico, industriale e occupazionale del nostro Paese".

Le filiere industriali italiane automotive e carburanti, si legge, con le imprese della distribuzione, stanno portando avanti da tempo programmi e investimenti per contribuire in modo concreto e immediato alla lotta ai cambiamenti climatici e alla salvaguardia dell'ambiente, in un'ottica di economia circolare. Programmi e investimenti che consentono già oggi - con l'impiego di tecnologie fruibili, affidabili e già diffuse nel nostro Paese - di conciliare le esigenze di mobilità della popolazione (di ogni fascia di reddito) con il necessario abbattimento delle emissioni e che, se portati avanti, permetteranno di ottenere benefici su vasta scala, perchè miglioreranno e sosterranno soluzioni economicamente accessibili a tutti (cittadini e imprese) e immediatamente utilizzabili, grazie a un'infrastruttura capillare e idonea, senza forzature del sistema.

Enorme è, rivendicano infatti le associazioni, il contributo in termini di abbattimento delle emissioni di CO2 ottenibile con l'uso di combustibili rinnovabili low-carbon e carbon-negative nei veicoli endotermici leggeri e pesanti. Questi devono essere considerati quindi una soluzione imprescindibile, assieme alla mobilità elettrica, per traguardare la decarbonizzazione dei trasporti in modo sostenibile anche sul piano economico, industriale, occupazionale e sociale.

"Accettare la proposta Europea di non consentire più la vendita di nuove autovetture e veicoli commerciali leggeri con motore endotermico, benchè utilizzabili con combustibili rinnovabili low-carbon e carbon-negative, significa stroncare il percorso d'investimento già intrapreso da queste filiere negli ultimi anni. Un percorso - proseguono - alimentato dalle capacità imprenditoriali italiane, diretto a centrare obiettivi ambientali sempre piu' sfidanti e mettere a disposizione di un'ampia utenza soluzioni ecocompatibili (es. tecnologie innovative applicate ai motori endotermici per avere veicoli piu' ecologici, aumento della produzione di carburanti rinnovabili e di origine bio, aumento dei punti vendita di combustibili alternativi come il gas naturale compresso e liquefatto, che già erogano una consistente percentuale di prodotto 100% rinnovabile)".

Avallare la proposta Europea "implica rinunciare ai benefici ottenibili con queste tecnologie e impostare la mobilità del futuro essenzialmente su una sola tecnologia, con conseguenti incertezze dovute a una mancata diversificazione del rischio, affidandosi a soluzioni non ancora mature - in termini di veicoli e infrastrutture - ed esponendosi a una dipendenza da materie prime (terre rare, litio, ecc.) e tecnologie propri di altri paesi extraeuropei, principalmente asiatici, nel tentativo di convertire l'industria nazionale o europea per colmare un gap difficilmente recuperabile".

Ciò comporta pesanti conseguenze sul piano occupazionale, con la possibile perdita in Italia di oltre 100.000 posti di lavoro, di cui circa 73.000 nel solo settore automotive al 2040, dei quali 67.000 già nel periodo 2025-2030 (secondo il recente studio di CLEPA, associazione dei componentisti automotive europei, "PwC Strategy& - Electric Vehicle Transition Impact Assessment Report 2020 - 2040"). Il rischio che stiamo correndo e' l'irreparabile compromissione dell'economia del Paese senza che gli agognati e condivisi obiettivi di decarbonizzazione siano realmente raggiunti.

Per tutte queste ragioni, le Associazioni "chiedono al Governo di ribadire la posizione contraria del nostro Paese a tali misure e di rinegoziare una soluzione che lasci aperte piu' vie percorribili per raggiungere i medesimi obiettivi di tutela dell'ambiente, difendendo l'eccellenza italiana ed evidenziando le debolezze e le inadeguatezze della proposta della Commissione".