Moto, vendite boom ad agosto con incentivi ed elettrico

(Teleborsa) -, che si avvantaggia degli incentivi alla mobilità sostenibile ed all'elettrico, registrando unarispetto allo steso periodo del 2019 per 18.199 nuovi veicoli immessi sul mercato. Lo rilevano gli ultimi dati diffusi da ANCMA, l'associazione che rappresenta il settore.Nel dettaglio, sono stati(cilindrata superiore a 50cc), con un significativo incremento delrispetto allo stesso periodo del 2019. Molto simile l'andamento degli scooter, che fanno registrare una crescita del 42,9% (10.031 veicol) e delle moto che evidenziano un aumento del 41,8% (6.642 unità). Anche isi trovano in territorio positivo, con 1.526 veicoli venduti, corrispondenti a una crescita di circa il"Le due ruote si confermano come uno dei simboli della ripartenza post lockdown: per passione, per un nuovo desiderio di libertà e per le risposte concrete che offrono a una nuova domanda di mobilità fruibile, veloce, distanziata e più sostenibile, il mercato recupera ancora terreno e dà fiducia all'intera filiera", ha commentato, Presidente di ANCMA."L'Italia – ha sottolineato Magri - è il primo Paese per produzione in Europa e quello italiano è il mercato più importante: il nostro è un settore trainante, fatto di eccellenze riconosciute a livello internazionale, che non ha bisogno di misure di carattere assistenzialistico, ma che chiede oggi di essere sostenuto in modo sussidiario e strategico con misure che supportino investimenti in sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione".Il mercato chiude idell'anno con un segno ancora negativo. L'immatricolato (scooter + moto) totalizza 160.490 veicoli, con una perdita del 10,9% rispetto allo stesso periodo del 2019 ed i cinquantini registrano un decremento del 5,7%, corrispondente a 12.693 mezzi venduti. Il totale mercato evidenzia una, per un totale diimmessi sul mercato.che, grazie all'aumento degli incentivi ed alle commesse legate allo scooter sharing, fa registrare ad agosto unacon 2.129 veicoli e chiude i primi otto mesi con 5.806 unità e una crescita complessiva del 91,93%.