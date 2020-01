Moto, Ancma: il 2019 conferma crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il settore delle due ruote chiude il totale 2019 in modo positivo, confermando una. Il totale immatricolato (veicoli >50cc) si attesta su 231.937 vendite pari al +5,7% rispetto al 2018.Il contributo dellecon 98.883 pezzi è pari a un +6,3%, mentre gli, che rappresentano oltre il 57% del mercato, totalizzano 133.054 unità pari al +5,2%. Le registrazioni dei "" si fermano a 20.357 veicoli con un decremento pari al -2,7%, nonostante l'ottimo andamento degli scooter elettrici che superano le 4.000 unità, grazie agli incentivi e alla spinta delloIl totale complessivo delle 2 ruote a motore (moto e scooter >50cc + veicoli 50cc) arriva a 252.294 pezzi pari al +4,9% rispetto all'anno scorso."Il totale delle 2 ruote vendute nel 2019 presenta circa 12.000 unità in più rispetto al 2018. In particolare le moto incrementano di poco meno di 6.000 unità con una quota pari al 42,6% del mercato. Mentre gli scooter con oltre 6.500 veicoli in più confermano l'importanza in termini di volumi pari ad una quota del 57,4%.- commenta(Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) -. Il parco circolante, vicino ai 9 milioni di veicoli, deve essere rinnovato dato che il 50% è costituito da veicoli con più di 10 anni di età.. Ancma è sempre pronta a fornire un supporto come interlocutore primario sia con le istituzioni governative che con le amministrazioni locali, per facilitare i necessari interventi che consentano uno sviluppo del mercato collegato all'obiettivo di realizzare una mobilità sostenibile; nello stesso tempo".