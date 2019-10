© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha detto il commissario uscente agli Affari Economici UE,, parlando con la stampa delprima di entrare alla sua ultima riunione all'Eurogruppo."Non rispondo sulle cifre, posso dire che lo", ha risposto a chi gli chiedeva al rapporto deficit/Pil al 2,2% nel 2020 programmato in manovra. "Con Gualtieri discuterò in modo positivo, troveremo una soluzione - ha detto Moscovici -che include la flessibilità".In particolare, sottolinea il commissario, la causa dei "" su cui "dobbiamo riflettere", a partire dal "modo di promuovere la crescita, di aumentare competitività e produttività, di ridurre le disuguaglianze"."Ci sono paesi con problemi di deficit e di debito importanti, che bisogna continuare a risolvere;", ha osservato ancora Moscovici.D'altra parte - ha concluso il commissario ci sono "paesi come ladi bilancio e commerciali considerevoli: occorre riflettere sulla".