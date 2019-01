Moscovici, l'accordo Italia-Ue era migliore possibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dal ministro delle Finanze dellsulla questione del riavvicinamento Italia-Commissione europea sulla manovra di Bilancio, il commissario Ue agli Affari economici e finanziari,oggi a Bruxelles, ha, sottolineando che e' statodal governo italiano, e per questo bilancioper deficit eccessivo basata sul debito. Naturalmente dobbiamo essere vigili per l'attuazione del bilancio, ma quello che abbiamo ottenuto è davvero assolutamente notevole e non avremmo potuto ottenerlo senza il pieno sostegno dei ministri dell'Eurogruppo.Il commissario Ue, sempre in merito alle richieste di chiarimenti avanzate dal ministro olandese, ha poi commentato ". La Commissione ha agito con la piena fiducia dei ministri, che ci hanno sostenuti."Non dimentichiamo chetra l'Italia e l'Eurozona, che sarebbe stata negativa per entrambe: molto negativa per l'Italia e negativa per l'Eurozona, o viceversa". "Quindi naturalmente siamo pronti a fornire ogni dettaglio; ma parlando con franchezza, è meglio non avere sospetti tra noi. Non è così che lavoriamo", il sospetto "non è benvenuto", ha avvertito Moscovici."Un'ultima cosa: Hoesktra e' stato il solo ministro, unico e da solo, a chiedere questa cosa. E ho sentito che noi eravamo naturalmente sostenuti da tutto l'Eurogruppo", ha concluso Moscovici.