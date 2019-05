© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "". Sono le parole del commissario Ue agli Affari economici,, in risposta alle domande della stampa a margine dell'Eurogruppo oggi a Bruxelles, nel commentare l'impennata dello spread e le affermazioni del vicepremier"Noi consideriamo che il 130% è già molto", ha dichiarato, ricordando che "" ed "erano basate precisamente sull'idea che il debito avesse raggiunto un picco. Mi sembrava una buona soluzione ed è sulla base di queste discussioni, che abbiamo concluso un accordo"."Non commento mai movimenti sui mercato, ma quello che so è che ci sono state delle dichiarazioni recentemente che possono aver creato movimenti nei rendimenti., e non darò il piacere di creare una occasione di controversia con nessuno", ha spiegato Moscovici in merito al balzo dello spread.Per il commissario UE però "una cosa è chiara:per essere in grado, giustamente, di avere un decente finanziamento per investimenti e crescita. Ed essendo l'Italia l'Italia, uno dei paesi più grandi dell'Eurozona, è anche una questione di interesse comune per l'Eurozona nel suo complesso".Moscovici ha poi confermato chema "non oggi" e soprattutto "non in campagna elettorale: sarebbe fare un piacere a chi proprio questo si aspetta., nel quadro del semestre europeo, dopo le elezioni europee, tenendo conto sia dei risultati del 2018, sia di quanto sappiamo del 2019, che delle previsioni per il 2020. Discuteremo tutto questo nello stesso spirito di dicembre, un buono spirito, serio, costruttivo".