© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il commissario agli Affari economici e monetari dell'Ue,avverte nuovamenteche larischia di attestarsie conferma un. Lo ha detto arrivando alla riunione dellinformale, in agenda oggi a"Il rallentamento interessa particolarmente in due grandi economie, Germania e Italia. Ovviamente l'Italia è in una situazione delicata, con la crescita che dovrebbe essere attorno a zero, secondo le cifre dello stesso governo. C'è chi prevede perfino un meno 0,2 per cento - ha proseguito Moscovici citando i dati Ocse -. Noi aggiorneremo le nostre previsioni tra alcune settimane e ovviamente dobbiamo guardare a queste cifre molto attentamente".Per quanto riguarda gliil commissario ribadisce che il titolare del Tesoro. "Visto dall'Eurogruppo e visto dalla Commissione - spiega - il ministro Tria è un attore solido, credibile, affidabile, che aiuta l'Italia, che sa discutere con i suoi partner europei".Frattanto, il Ministro, presente anche lui all'incontro,, aggiungendo che vi saranno contenuti il quadro economico aggiornato e chiari obiettivi di bilancio.Incontro a due al termine dell'Eurogruppo fra il Ministro Tria ed il vicepresidente della Commissione europea,, il quale ribadisce chee mettere. La Commissione europea - conferma - tornerà ad occuparsi della situazione dell'Italia dopo le previsioni economiche di primavera e dopo la presentazione del Def.Al centro dell'agenda dell'Eurogruppo informale una serie di temi, fra cui i progressi effettuati dalla Grecia e l'Unione bqancaria. Nel pomeriggio si terrà poi l'Ecofin, la riuniove ristretta fra i Ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Area Euro.